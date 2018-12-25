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На Южном Урале выясняют обстоятельства смерти ребёнка в больнице

Происшествия

Лечили от другой болезни, говорит мать мальчика

Копейск, Челябинская область, 25 декабря 2018, 10:23 — REGNUM  В Челябинской области следователи выясняют причины смерти пятилетнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

По информации ведомства, трагедия произошла в Копейске 20 декабря. Ребёнок был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

За помощью к правоохранителям обратилась мать мальчика.

Как пишет издание «Копейский рабочий», плохо ребёнку стало 17 декабря — поднялась температура. Затем его госпитализировали. При этом мать ребёнка отмечает, что медики не обратили внимания на жалобы ребёнка на боль в ногах и головную боль. Лечить его стали от кишечной инфекции. А 20 декабря он умер от отёка мозга и менингита.

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