ДНР: боевики ВСУ повредили шесть домов

Соледар, ДНР, , 10:26 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины 22 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив при этом 104 единицы боеприпасов, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 25 декабря официальный сайт оборонного ведомства.

На горловском направлении ВСУ один раз применили 120-мм миномёты, а также гранатомёты РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики дважды открывали огонь из 120-мм и 82-мм миномётов, один раз применили танковое орудие, а также вооружение БМП, гранатомёты разных типов, крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР боевики ВСУ выпустили 23 мины из 120-мм миномётов, а также использовали гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево); Ясиноватая, Васильевка, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что в результате обстрелов ВСУ был наполовину разрушен жилой дом в посёлке Зайцево.

Повреждения кровли, остекления и перекрытий получили четыре дома в населённом пункте Старомихайловка. Повреждена стена жилого дома в Докучаевске. Обошлось без жертв.

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 292 единицы боеприпасов.

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Напомним, 26 декабря 2018 года на Украине завершается военное положение. Эксперты считают, что президент страны Пётр Порошенко может устроить наступление на Донбасс, чтобы сорвать выборы и остаться у власти.

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