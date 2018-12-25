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В Подмосковье в салоне автомобиля найдены два трупа

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Долгопрудный, Московская область, 25 декабря 2018, 10:16 — REGNUM  Сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля возле супермаркета в Долгопрудном Московской области тела мужчины и женщины, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, причина смерти 35-летнего мужчины и 32-летней женщины мог стать несчастный случай.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подвале одного из строений ювелирного завода в Москве был найден труп мужчины, возбуждено уголовное дело.

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