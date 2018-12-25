Экс-полицейского в Ульяновской области обвиняют в незаконной торговле газом

Ульяновск, , 10:07 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств, сообщает региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, бывший сотрудник батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по городу Тольятти организовал в посёлке Новоселки Мелекесского района незаконную торговлю сжиженным углеводородным газом.

«Не имея соответствующих разрешений и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с ноября 2015 по май 2018 года капитан полиции незаконно получил более 10,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Злоумышленника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему полицейскому, попавшемуся на получении взятки. По данным следствия, он пообещал ульяновскому предпринимателю непроведение проверки его коммерческой деятельности за 600 тыс. рублей взятки. Ему было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей.

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В июле 2018 года в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по региону, который был признан виновным в получении 12 млн рублей взятки. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 38,55 млн рублей.