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В Йемене нашли тайник с оружием

Происшествия

В том числе управляемые ракеты

Сана, 25 декабря 2018, 10:08 — REGNUM  Правительство Йемена заявило, что подконтрольные им военные нашли склад с оружием хуситов, сообщает 25 декабря Al Arabia,

Тайник был найден на северо-востоке от Саады, недавно захваченной у хуситов. Было изъято среднее и тяжелое вооружение, среди которого были обнаружены управляемые ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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