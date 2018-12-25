В Соликамске работа рудника возобновлена после аварии

Соликамск, Пермский край, , 10:09 — REGNUM Работы на руднике «Уралкалия» в Соликамске возобновлены после аварии на шахте, случившейся 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления вернулись к работе в штатном режиме. Мероприятия по локализации и ликвидации аварии на руднике СКРУ-3 завершены.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря на шахте, в стволе которой находились 17 человек, произошел пожар. Восемь горняков вышли на поверхность, девять человек остались в зоне задымления, спасти их не удалось.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, расследованием занимается центральный аппарат СКР. В рамках дела задержаны четыре человека.

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