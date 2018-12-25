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В Индии «погибшая» женщина вернулась домой после кремации

Происшествия

Спустя четыре дня после церемонии девушка вернулась домой к уже оплакавшим ее кончину родным

Нью-Дели, 25 декабря 2018, 10:01 — REGNUM  Жительница индийского города Патиала возвратилась домой после того, как четыре дня назад ее родственники участвовали в церемонии кремации ее тела. Об этом пишет The Times of India.

Отмечается, что 26-летняя Наина Рани сбежала из дома вместе со своим возлюбленным, а через несколько дней местный фермер обнаружил мешок с расчлененным телом убитой женщины. Поскольку среди останков находилось украшение пропавшей девушки, правоохранители пришли к выводу, что убита именно она.

Однако спустя четыре дня после кремации останков девушка вернулась домой к уже оплакавшим ее кончину родным. В настоящее время следователи выясняют, чьи останки были кремированы в ходе церемонии прощания.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря стало известно, что на севере Индии в ходе акций протеста из-за убийства коровы погибли двое человек, включая полицейского. По утверждению представителей правоохранительных органов сотрудника полиции забили камнями.

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