В поезде «Киев-Рахов» рухнувшая полка травмировала женщину

Тернополь, Украина, , 10:05 — REGNUM Ночью 22 декабря 2018 года в поезде «Киев-Рахов» верхняя полка с пассажиром оборвалась и раздробила таз женщине, отдыхавшей на нижней полке. Об этом заявила дочь потерпевшей 23 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Как рассказала потерпевшая журналистам издания «Факты», она в составе группы ехала в Карпаты кататься на лыжах:

«Часов в восемь вечера мы начали укладываться спать. Проснулась я от резкой боли: меня «припечатала» верхняя полка. Хорошо еще, что мы со знакомой спали головами в разные стороны. Поскольку у полки оказался испорченным лишь один кронштейн, она повредила мне только нижнюю часть туловища. Страшно даже представить, что было бы, если бы эта вся тяжесть рухнула на голову. Я лежала и не могла пошевелиться, а Галя сползла с полки в проход. Слава Богу, она отделалась только ушибами».

Женщина рассказала, что после происшествия появилась проводница, которая начала хамить, а затем поставила полку на место и заявила, что полка хорошая. В присутствии начальника поезда был составлен акт, в котором ни слова не сказано о неисправной полке:

«Пассажирка с 46-го места упала на пассажирку с 45-го места и нанесла ей травму бедра. Потерпевшая снята с поезда на станции Тернополь». То есть виноватой сделали Галю», — отметила пострадавшая.

Женщину доставили в тернопольскую областную больницу, сделали МРТ и диагностировали трещины в костях таза. На них поставили скобы. Пострадавшей запрещено подниматься, ей делают уколы и ставят капельницы.

Родные женщины обратились в страховую компанию и намерены судиться с «Укрзализныцей».

Ужасное техническое состояние поездов и вагонов «Укрзализныци» давно отмечают многие пассажиры, сравнивая украинские поезда с индийскими.

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Напомним, «новейший» экспресс, соединивший Киев и аэропорт «Борисполь», сломался сразу после торжественного открытия, поскольку последние десять лет без ремонта ездил по железным дорогам Украины.

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