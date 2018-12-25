В Усть-Каменогорске на заводе произошел пожар

Усть-Каменогорск, Казахстан, , 09:38 — REGNUM На заводе по производству подсолнечного масла в Усть-Каменогорске произошел пожар на площади 280 кв. метров, сообщили 25 декабря в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По данным ведомства, пожар произошел из-за возгорания разлитого масла, которое применяется для обогрева зданий. Сообщение о пожаре поступило 25 декабря в 8 часов 27 минут (4 часа 27 минут по Москве). Пожар был ликвидирован в 10 часов 27 минут (6 часов 27 минут). Жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября на крупнейшем металлургическом заводе в Казахстане произошел пожар из-за повреждения трех трубопроводов (кислорода, азота и сжатого воздуха). В результате аварии пострадали пять человек.

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