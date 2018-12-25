Число жертв нападения в Кабуле возросло до 43 человек

Кабул, , 09:04 — REGNUM Число жертв нападения на правительственные учреждения в столице Афганистана Кабуле возросло до 43 человек, сообщает 25 декабря Geo TV.

Во время инцидента ранения также получили еще 10 человек. Таким образом, данное преступление становится самым крупным по числу жертв в 2018 году.

Ни одна преступная группировка не взяла ответственность за совершенное нападение. Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли свое участие в данном нападении.

Напомним, 24 декабря террористы взорвали заминированный автомобиль у правительственного здания в центре столицы Афганистана, после чего ворвались в здание, где захватили заложников.

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