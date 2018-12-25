Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:44:35 МСК

На Камчатке проверяют информацию об издевательствах вожатого над детьми

Происшествия

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Елизово, Камчатский край, 25 декабря 2018, 09:01 — REGNUM  Следователи проводят проверку по факту происшествия в детском оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По предварительным данным, ночью 22 декабря вожатый пинал ногами по кроватям, заставил мальчиков приседать и отжиматься, а также хватал девочек за ноги.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из школ Северодвинска Архангельской области учитель била детей скакалкой за неудачные ответы. Соответствующие видеозаписи, опубликованные в соцсети, дали повод для проверки.

Читайте также: В Северодвинске педагог «воспитывала» детей скакалкой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить