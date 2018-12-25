На Камчатке проверяют информацию об издевательствах вожатого над детьми

Елизово, Камчатский край, 25 декабря 2018, 09:01 — REGNUM Следователи проводят проверку по факту происшествия в детском оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
По предварительным данным, ночью 22 декабря вожатый пинал ногами по кроватям, заставил мальчиков приседать и отжиматься, а также хватал девочек за ноги.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из школ Северодвинска Архангельской области учитель била детей скакалкой за неудачные ответы. Соответствующие видеозаписи, опубликованные в соцсети, дали повод для проверки.
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