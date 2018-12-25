Двое малолетних детей сгорели на пожаре в Башкирии

Уфа, , 08:50 — REGNUM В Башкирии в огне погибли двое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщении о возгорании в частном деревянном доме в населённом пункте Старые Кандры Туймазинского района поступило сегодня, 25 декабря, в 06:35.

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К прибытию первых пожарных расчётов здание площадью 32 кв. м уже было полностью охвачено огнём. Через час пожарным удалось ликвидировать возгорание. В ходе разбора места пожара были обнаружены тела двух погибших девочек, четырёх и двух лет.

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«На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель, сотрудники испытательной пожарной лаборатории, психолог МЧС России. Причина пожара и обстоятельства случившегося устанавливаются», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в том же районе республики произошёл ещё один смертельный пожар. Тогда в огне в селе Кандры погибли трое детей. Погибшие двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик были братом и сестрой. Ещё одной погибшей девочке было три года. О том, где находились родители детей, не сообщается.

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