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По меньшей мере 43 человека погибли в результате теракта в Кабуле

Происшествия

Нападение стало одним из самых кровопролитных за 2018 год

Кабул, 25 декабря 2018, 08:48 — REGNUM  По меньшей мере 43 человека погибли 24 декабря в результате нападения радикалов в Кабуле, заявили 25 декабря в министерстве здравоохранения Афганистана, сообщает французский телеканал BFM TV.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение, ставшее одним из самых кровопролитных в уходящем году.

Напомним, 24 декабря неизвестные боевики осуществили подрыв заминированного автомобиля у здания афганского министерства общественных работ, после чего начали вооруженное нападение. Первоначально им удалось захватить одно правительственное здание, где они захватили заложников. После многочасовой перестрелки здание было отбито.

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