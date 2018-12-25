По меньшей мере 43 человека погибли в результате теракта в Кабуле

Кабул, , 08:48 — REGNUM По меньшей мере 43 человека погибли 24 декабря в результате нападения радикалов в Кабуле, заявили 25 декабря в министерстве здравоохранения Афганистана, сообщает французский телеканал BFM TV.

На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение, ставшее одним из самых кровопролитных в уходящем году.

Напомним, 24 декабря неизвестные боевики осуществили подрыв заминированного автомобиля у здания афганского министерства общественных работ, после чего начали вооруженное нападение. Первоначально им удалось захватить одно правительственное здание, где они захватили заложников. После многочасовой перестрелки здание было отбито.

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