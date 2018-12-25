Спирт не прошел: две фуры арестовали на границе Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 08:42 — REGNUM Два большегруза со спиртом задержаны на границе Кабардино-Балкарской Республики и Ставропольского края. В фурах находились 50 тысяч литров медицинского спирта, который пытались провезти под видом лекарственных препаратов, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Жидкость крепостью 95% была произведена на заводе компании «Константа-Фарм М». При этом никаких товаросопроводительных документов у водителей не было, как и регистрации продукции в ЕГАИС. В настоящее время и транспортные средства, и партия спиртосодержащей жидкости арестованы, проводится административное расследование.

Напомним, несколько дней назад в Северной Осетии сотрудники Росалкогольрегулирования по СКФО утилизировали оборудование для незаконного производства спирта. Оно принадлежало ООО «Марат» и было арестовано вместе с 60 тоннами готового к реализации «Антисептина Марат» — спиртосодержащего средства медицинского назначения.

Нелегальное производство было прикрыто еще летом 2017 года. По решению суда контрафактный спирт уничтожен, а производственное оборудование утилизировано. Деньги, вырученные от продажи лома черных и цветных металлов, в который оно переработано, направят в бюджет РФ.

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