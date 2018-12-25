Названа вероятная причина падения вертолета с губернатором в Мексике

Мехико, , 07:59 — REGNUM Наиболее вероятной причиной крушения вертолета с губернатором мексиканского штата Пуэбла Мартой Эрикой Алонсо на борту является техническая неисправность летательного аппарата, заявил министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо. Об этом сообщает 25 декабря Reuters.

По словам Дурасо, на данный момент нет никаких доказательств того, что вертолет мог упасть по каким-то другим причинам. Ранее стало известно, что в полете Алонсо сопровождал ее супруг, мексиканский сенатор Рафаэль Морено Валье. Сообщается, что семейная пара, а также два пилота вертолета погибли.

Комментируя произошедшее, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет проведено тщательное расследование инцидента. Напомним, представляющая Партию национального действия Алонсо вступила в должность лишь 14 декабря.

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