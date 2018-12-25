В ЕАО врачи бросили умирать больного коллегу-пенсионера

Биробиджан, , 08:21 — REGNUM В столице ЕАО Биробиджане врачи бросили умирать своего больного коллегу — 75-летнего врача-педиатра, который находился на пенсии и жил в частном приюте. Больной онкологией старик мучился, но бывшие коллеги отказали ему в госпитализации. Человек скончался, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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75-летний пенсионер Валерий Зырянов, бывший врач-педиатр, находился в частном медицинском центре «Маяк», куда попадают пожилые граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. «Маяк» — не медицинское учреждение. Это скорее пансионат для пожилых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

«Валерий Зырянов поступил сюда по просьбе бывшей жены, которая проживает в посёлке Будукан Облученского района. У него есть два сына, которые живут в Хабаровске. Они приезжали к нам, навещали больного папу, но взять к себе не могли — из-за проблем с жилплощадью. Самостоятельно он передвигаться не мог из-за тяжелого недуга. Мы сразу предупредили, что в нашем частном центре нет медобслуживания. Единственное, что мы можем, это вызвать терапевта из сельской амбулатории или скорую помощь из Биробиджана», — привела слова зампреда общественной организации «Маяк» Сергея Иванова газета «Набат».

По словам сотрудников «Маяка», в декабре уже вызывали скорую помощь — для ещё одной постоялицы центра и для Валерия Зырянова. Пожилой женщине было очень плохо. Но ей просто сделали укол, а госпитализировать отказались. Тогда же сотрудники в очередной раз попросили врачей обратить внимание и на Валерия Зырянова. Ему необходимо было менять мочеприемник. Но врачи скорой помощи порекомендовали лежачему старику записаться на прием к урологу. Сообщения о том, что у него онкология, были проигнорированы.

«Мы сами не могли доставить больного в таком состоянии — у нас нет специализированного транспорта. Только реанимобиль нужен был», — рассказали сотрудники «Маяка».

Бывший врач скончался в своей постели, в приюте. Его тело утром обнаружила сотрудница.

Возникли и проблемы с доставкой тела в морг. С сотрудников «Маяка» запросили 2215 рублей. Сотрудникам пришлось взять деньги из средств, предназначенных на покупку продуктов.

По словам сотрудников общественной организации «Маяк», за последние несколько лет в их приюте скончались более десяти бездомных стариков. Но смерть Валерия Зырянова переполнила чашу терпения.

«Раньше к нам «спихивали» бездомных отовсюду! Привозили тяжелобольных, фактически умирать тут. И вся ответственность возлагается на нас. Но мы-то никакой помощи не видим! Теперь — всё. Будет иначе. Полуживых мы в «Маяк» брать не будем! Если будут звонить из районных администраций, будем требовать, чтобы была флюорография, заключение врача о том, что этот человек может находиться стационарно в таком приюте, как наш», — сказал Сергей Иванов.

Комментарий к сообщению о смерти старика-врача в приюте лишь один:

«Врач-педиатр умер в приюте для бездомных. Как много в одной фразе лиц — дети, внуки, коллеги, чиновники, омбудсмены…»

Как сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях жители ЕАО, комментируя демографическую статистику, пишут:

«Люди! Бегите отсюда!».

За десять месяцев 2018 года население ЕАО уменьшилось за счёт оттока населения и превышения смертности над рождаемостью на 1633 человека.

ЕАО — беднейший регион ДФО, каждый четвертый житель здесь официально находится за чертой бедности. Эксперты сходятся во мнении, что ЕАО, отделившуюся в 90-х годах прошлого века от Хабаровского края, следует вернуть в лоно прародителя: как экономически самостоятельный субъект ЕАО нежизнеспособна.