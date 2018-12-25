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Пять горняков находятся под завалами шахты в китайской провинции Шэньси

Происшествия

Инцидент случился около 9:50 по местном времени на угольной шахте Гуатунь близ города Янань

Сиань, Китай, 25 декабря 2018, 07:44 — REGNUM  Пять человек оказались заперты под землей в результате инцидента в угольной шахте, который произошёл в провинции Шэньсни на северо-западе Китая 24 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент случился около 9:50 по местном времени на угольной шахте Гуатунь близ города Янань, принадлежащей компании Hualong Mining Co., Ltd, отмечает издание без уточнения обстоятельств произошедшего. В настоящее время на шахте ведутся поисково-спасательные работы. Идет расследование прозошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате трагедии на шахте в китайском городу Чунцин, которая произошла 15 декабря, семь горняков погибли и еще трое получили ранения.

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