Пять горняков находятся под завалами шахты в китайской провинции Шэньси

Сиань, Китай, , 07:44 — REGNUM Пять человек оказались заперты под землей в результате инцидента в угольной шахте, который произошёл в провинции Шэньсни на северо-западе Китая 24 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент случился около 9:50 по местном времени на угольной шахте Гуатунь близ города Янань, принадлежащей компании Hualong Mining Co., Ltd, отмечает издание без уточнения обстоятельств произошедшего. В настоящее время на шахте ведутся поисково-спасательные работы. Идет расследование прозошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате трагедии на шахте в китайском городу Чунцин, которая произошла 15 декабря, семь горняков погибли и еще трое получили ранения.

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