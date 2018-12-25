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В Новосибирске задержан сбежавший из психбольницы криминальный авторитет

Происшествия

Он обвиняется в целом ряде тяжких преступлений

Новосибирск, 25 декабря 2018, 07:42 — REGNUM  Новосибирские полицейские сегодня утром, 25 декабря, задержали сбежавшего ранее из психбольницы криминального авторитета Виктора Мошкова. Мошков находился в одном из частных домов Куйбышева, где он скрывался, сообщили ИА REGNUM в полиции.

Напомним, Виктор Мошков (Мошок), который обвиняется в целом ряде тяжких преступлений, из психиатрической больницы, куда был направлен на принудительное лечение в марте 2018 года, сбежал 17 декабря.

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«Сегодня в г. Куйбышеве в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии задержали находящегося в розыске социально опасного гражданина — Мошкова Виктора Андреевича 1955 г.р., который 17 декабря самовольно покинул психиатрическую больницу в Кировском районе Новосибирска», — уточнили информацию в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Мошков обвиняется в целом ряде тяжких преступлений, в том числе рабовладении и убийствах. После его побега следователи назначили проверку сотрудников психиатрической больницы по факту халатности.

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Организованная преступность
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