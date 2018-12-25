Спутник обнаружил аномалию в районе обрушения сопки под Хабаровском

Хабаровск, , 07:42 — REGNUM В Хабаровском крае в районе обрушения в реку Бурея вершины одной из сопок обнаружена термическая аномалия. Об этом говорится в сообщении на сайте Дальневосточного научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета».

Отмечается, что соответствующий вывод ученым помогли сделать данные, полученные японским метеоспутником Himawari-8. В то же время снимки земной поверхности спутником Sentinel-2А европейской космической группировки позволили выявить значительные ландшафтные изменения, произошедшие в непосредственной близости от русла реки Бурея в период с 9 по 12 декабря.

«На снимке за 12 декабря отсутствует часть сопки (макушка). Об отсутствии можно судить по четкому, близкому к прямоугольному, более темному контуру», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря появилась информация о якобы имевшем место падении метеорита в Хабаровском крае, в результате чего была снесена вершина сопки, и обрушившаяся скала перекрыла русло Буреи. Позже информацию о метеорите на Бурейской ГЭС опровергли.

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