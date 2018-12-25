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Шесть человек погибли в ДТП на Кубани

Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняются

Краснодар, 25 декабря 2018, 07:40 — REGNUM  В Краснодарском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей погибли шесть человек, сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел около 00:50 мск на 115-м км дороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь. Водитель «Волги» выехал на встречку и столкнулся с Peugeot Boxer. В результате ДТП оба водителя, трое пассажиров «Волги» и один несовершеннолетний пассажир «Пежо» погибли на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 декабря в районе станицы Некрасовская столкнулись автомобиль ВАЗ 2114 и машина скорой помощи. Погибли шесть человек, включая двоих детей, еще четыре человека получили травмы. За рулем легковой машины находился 18-летний юноша, не имевший водительских прав.

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Дорожно-транспортные происшествия
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