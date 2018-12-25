Благотворительный фонд помог зажечь огни на главной рождественской елке США

Вашингтон, , 05:07 — REGNUM На главной рождественской елке США, установленной напротив Белого дома в Вашингтоне, вновь зажглась гирлянда, сообщает телеканал Fox News.

Восстановить иллюминацию на ели удалось благодаря частному благотворительному Национальному парковому фонду, который предоставил деньги для ремонта гирлянды. Как сообщают очевидцы, огни на елке зажглись вновь и рядом с деревом собралась толпа людей, желающих сфотографироваться на его фоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не удавалось отремонтировать иллюминацию на главной рождественской ели США по причине временной приостановки работы правительства страны и государственных учреждений из-за отсутствия финансирования. Гирлянды на елке сломались после того, как неизвестный мужчина в состоянии «эмоционального расстройства» залез на дерево, а затем, спускаясь, повредил гирлянду.

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