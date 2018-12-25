В Мексике погибла губернатор штата Пуэбла

Мехико, , 04:17 — REGNUM Авиакатастрофа стала причиной гибели губернатора штата Пуэбла (Мексика) Марты Эрика Алонсо, передает телеканал Televisa.

Алонсо погибла во время рейса на вертолете, в котором также находился ее муж Морено Валье, мексиканский сенатор. Предположительно, его также нет в живых.

Комментируя ЧП, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет проведено расследование инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в аэропорту Тихуана (Мексика) пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с беспилотником. Носовая часть самолета получила существенные повреждения.

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