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В Мексике погибла губернатор штата Пуэбла

Происшествия

Алонсо погибла во время рейса на вертолете

Мехико, 25 декабря 2018, 04:17 — REGNUM  Авиакатастрофа стала причиной гибели губернатора штата Пуэбла (Мексика) Марты Эрика Алонсо, передает телеканал Televisa.

Алонсо погибла во время рейса на вертолете, в котором также находился ее муж Морено Валье, мексиканский сенатор. Предположительно, его также нет в живых.

Комментируя ЧП, мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет проведено расследование инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине декабря в аэропорту Тихуана (Мексика) пассажирский самолет при заходе на посадку столкнулся с беспилотником. Носовая часть самолета получила существенные повреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике беспилотник врезался в пассажирский авиалайнер

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Авиапроисшествия
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