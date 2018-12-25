«Шатдаун» в США оставил главную ель без огоньков

Вашингтон, , 03:29 — REGNUM По причине временной остановки работы правительства и госучреждений в США рабочие не могут починить иллюминацию на главной рождественской ели в Вашингтоне возле Белого дома, сообщает ABC Washington.

По данным телеканала, отремонтировать иллюминацию некому, так как ответственные лица приостановили свою работу в связи с отсутствием бюджета. Однако представитель Службы национальных парков США заявил, что они ищут возможность заключить соглашение на ремонт гирлянды за счет добровольных пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель в США, которая находится на лужайке перед Белым домом. По данным полиции, он находился в состоянии «эмоционального расстройства». После переговоров с правоохранителями мужчина согласился спуститься с ели. Однако во время этого он и повредил гирлянду. С того момента иллюминация на ели не работает.

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