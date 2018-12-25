В Великобритании водитель сбил толпу людей на перекрестке

Ливерпуль, Великобритания, , 02:40 — REGNUM В британском Ливерпуле автомобиль въехал в толпу людей на перекрестке Слейтер и Болд-Стрит, сообщает Daily Star.

Сообщается, что водитель сбил не менее пяти человек, которые гуляли по улице в канун Рождества. В результате происшествия два человека пострадали, их доставили в больницу. Водитель автомобиля, 19-летний молодой человек был задержан. По предварительным данным, он не справился с управлением, что и привело к аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Китае школьный автобус въехал в толпу людей на тротуаре. По предварительным данным, автобус начал движение после того, как из него вышел водитель. В результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили травмы.