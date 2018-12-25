Кевина Спейси вызвали в суд по обвинениям в домогательствах

Лос-Анджелес, США, , 01:33 — REGNUM Актер Кевин Спейси получил повестку в суд на слушания по делу о сексуальных домогательствах, сообщает The Boston Globe.

По словам издания, актера обязали явиться в суд округа Кейп-Энд-Айлендс 7 января 2019 года. Досудебное слушание уже состоялось 20 декабря. В материалах дела Спейси указал под своей настоящей фамилией Фаулер.

Напомним, в 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Прокуратура отказалась заводить уголовное дело, сочтя доказательства неубедительными.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября против голливудского актера Кевина Спейси было выдвинуто еще одно обвинение в домогательствах. Артиста обвинил его массажист, который заявил о некоем инциденте с домогательством, произошедшем в октябре 2016 года.

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