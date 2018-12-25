В Краснодарском крае восстановлено движение поездов в Туапсинском районе

Краснодар, , 01:06 — REGNUM Движение поездов после схода с рельсов двух вагонов электрички в Туапсинском районе полностью восстановлено, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Сообщается, что в ликвидации последствий аварии было задействовано более ста железнодорожников, а также два восстановительных поезда со станций Туапсе и Белореченская. В 19:33 по московскому времени 24 декабря движение было полностью восстановлено.

Напомним, 24 декабря в районе 6:00 мск на станции Навагинской под Туапсе с рельсов сошли два вагона электропоезда. В результате аварии пострадали два человека, они были госпитализированы. По предварительным данным, причиной аварии стал сход селя.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Южное следственное управление на транспорте РФ начало процессуальную проверку по факту схода вагонов электрички в Краснодарском крае.

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