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В ЛНР ищут напавшего на патруль миссии ОБСЕ

Происшествия

Злоумышленник сломал флажок и оторвал дворник автомобиля

Луганск, 24 декабря 2018, 23:57 — REGNUM  Гражданина, напавшего на патруль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, ищут в Совместном центре по контролю и координации режима прекращении огня (СЦКК), сообщает 24 декабря «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, инцидент произошел в населенном пункте Хорошее 24 декабря. Так, неизвестное лицо вступило в словесную перепалку с патрулем СММ ОБСЕ, после чего патруль решил покинуть место инцидента. Однако неизвестный не угомонился, а сломал флажок с символикой СММ ОБСЕ на автомобиле, а также оторвал задний дворник.

Народная милиция ЛНР по запросу СЦКК ищет злоумышленника.

Напомним, с начала гражданской войны в Донбассе работает СММ ОБСЕ. Ее наблюдатели находится не только в Донбассе, но и по всей Украине, однако большинство наблюдателей расположены именно на востоке страны.

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Деятельность миссии ОБСЕ в Донбассе
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