Тольятти, Самарская область, , 23:15 — REGNUM Убитая в Тольятти девушка оказалась вице-чемпионкой России по плаванию среди юниоров. Она завоевала серебряную медаль на чемпионате страны в прошлом году, сообщает НТВ.

В конце ноября — начале декабря в Саранске проводились соревнования по плаванию «Резерв России» и погибшая была в числе участников.

По данным издания, девушка пошла в магазин и не вернулась. Родители подумали, что она могла зайти в гости к подруге и стали звонить на мобильный телефон, но он был заблокирован.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по факту гибели 16-летней девушки было возбуждено уголовное дело. Тело спортсменки с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре около одного из жилых домов в Тольятти.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве — им оказался знакомый погибшей, 16-летний житель Тольятти.

Предположительно, между ним и девушкой произошла ссора, молодой человек нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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