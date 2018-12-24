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В Днепропетровской области был убит местный депутат от «Возрождения»

Происшествия

Депутат был убит во время разбойного нападения

Днепропетровск, Украина, 24 декабря 2018, 23:28 — REGNUM  В Днепропетровской области был убит депутат районного совета Александр Грушка в результате разбойного нападения, сообщает 24 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ночь на 22 декабря. Разбойники ворвались в дом к депутату в Криничанском районе Днепропетровской области и стали угрожать ножом и, предположительно, пистолетом мужчине, его жене и дочери. По предварительной информации, нападавших было трое, они были в балаклавах.

В результате нападения женщина получила легкие телесные повреждения, а ее муж скончался в больнице от ножевого ранения.

Полиция открыла два уголовных дела по статьям «Разбой» и «Умышленное убийство».

Грушка был избран депутатов Криничанского районного совета от партии «Возрождение» в 2016 году.

Напомним, из-за кризиса на Украине выросло количество преступлений, этому способствует и повсеместное распространение оружия. нелегально вывозимое украинскими солдатами из Донбасса.

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Политические убийства
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