Глава отделения «Батькивщины» в Житомирской области попала в реанимацию

п. Царевка, Украина, , 23:30 — REGNUM Глава отделения партии «Батькивщина» в Житомирской области Анжелика Лабунская попала в реанимацию после ДТП, сообщает 24 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, инцидент произошел возле поселка Царевка. Столкнулись автомобиль марки «Опель Вектра» и внедорожник «Мерседес», в котором на пассажирском сидении находилась Лабунская. Женщину доставили в областную больницу, в отделение интенсивной терапии и реанимации, у Лабунской телесные повреждения средней степени тяжести.

Лабунская также является депутатом Житомирской областного совета.

Напомним, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП трое человек пострадали, один погиб. Инцидент произошел в Новомосковске.