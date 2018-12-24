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Глава отделения «Батькивщины» в Житомирской области попала в реанимацию

Происшествия

Женщина получила в ДТП повреждения средней степени тяжести

п. Царевка, Украина, 24 декабря 2018, 23:30 — REGNUM  Глава отделения партии «Батькивщина» в Житомирской области Анжелика Лабунская попала в реанимацию после ДТП, сообщает 24 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, инцидент произошел возле поселка Царевка. Столкнулись автомобиль марки «Опель Вектра» и внедорожник «Мерседес», в котором на пассажирском сидении находилась Лабунская. Женщину доставили в областную больницу, в отделение интенсивной терапии и реанимации, у Лабунской телесные повреждения средней степени тяжести.

Лабунская также является депутатом Житомирской областного совета.

Напомним, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП трое человек пострадали, один погиб. Инцидент произошел в Новомосковске.

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Дорожно-транспортные происшествия
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