Дело экс-главы Удмуртии рассмотрит Завьяловский районный суд Ижевска

Ижевск, , 20:31 — REGNUM Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева поступило в Завьяловский районный суд Ижевска. Предварительное слушание начнется 28 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

«Судебное разбирательство будет рассматриваться в общем порядке, как того требует статья, вне зависимости от того, что он полностью признал вину», — отметили в пресс-службе.

Слушания будут проходить в закрытом режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан и этапирован в Москву. В этот же день президент РФ Владимир Путин отстранил его от должности в связи с утратой доверия. Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство чиновника в партии.

По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей.

За мзду он должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.