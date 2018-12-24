Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в военкомате в Москве

Москва, , 18:31 — REGNUM Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании сборного пункта военного комиссариата на юго-востоке Москвы. Об этом 24 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в военкомате по адресу: улица Угрешская, 8», — сказал собеседник агентства.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. На место были вызваны экстренные службы, ожидается прибытие сапёра.

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