На Украине сожгли автомобиль оппозиционного адвоката

Киев, , 18:33 — REGNUM Неизвестные подожгли автомобиль адвоката Валентина Рыбина, который защищает главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, сообщает 24 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, автомобиль адвоката находился на подземной парковке, что не смутило преступников. Чтобы потушить пожар, пришлось привлекать пожарных.

Рыбин известен на Украине как защитник граждан, «неугодных» власти. Адвокат выступал на стороне гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, обвиняемого в том, что помогал независимым республикам Донбасса. Также Рыбин работал с бывшимм сотрудникам спецподразделения «Беркут» и другими гражданами.

Напомним, свобода слова на Украине после госпереворота в 2014 году была фактически отменена. Все, кто выступают против текущего курса киевского режима, тут же обвиняются в «государственной измене» и подвергаются сильному давлению.