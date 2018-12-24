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Против главы полиции в Одесской области возбудили уголовное дело

Происшествия

Начальника полиции обвиняют в незаконном обогащении

Одесса, Украина, 24 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проведет расследование относительно начальника главного управления национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, сообщает 24 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, в НАБУ в октябре 2018 года было подано заявление о том, что Головин совершал уголовные правонарушения. Однако заявление не было рассмотрено, в связи с чем заявитель обратился в суд с просьбой обязать НАБУ начать расследование. Суд удовлетворил просьбу истца.

Теперь бюро рассмотрит обвинение Головина в декларировании незаконной информации и в незаконном обогащении

Напомним, уровень коррупции на Украине настолько высок, что о ней говорят не только внутри страны, но и снаружи: западные «партнеры» неоднократно подчеркивали, что Киеву следует принимать решительные меры по борьбе с коррупцией.

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Коррупция и борьба с ней
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