В Cоликамске опознали всех погибших шахтёров

Пермь, , 17:25 — REGNUM В пермском Соликамске опознаны тела всех шахтёров, погибших 22 декабря в шахте компании «Уралкалий». Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, родственникам рабочих выданы разрешения на захоронение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 декабря. Девять шахтёров из-за пожара не смогли выбраться из шахты. Спасатели также не смогли до них добраться вовремя. Утром 23 декабря были найдены тела рабочих.

Трагедия коснулась Прикамья, Краснодарского края и Башкирии. По уголовному делу по факту нарушения правил безопасности, повлекшего гибель девяти человек, задержаны четыре человека. Все они являются сотрудниками башкирской подрядной организации.