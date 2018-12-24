В Днепропетровской области в помещение банка кинули гранату

Павлоград, Украина, , 17:09 — REGNUM Неизвестный мужчина бросил гранату в помещение банка в городе Павлоград Днепропетровской области 23 декабря, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, мужчина бросил гранату РГД-5. От взрыва никто не пострадал, однако были повреждены витрины банка. Полиция задержала преступника и провела обыск по месту его проживания. Правоохранители обнаружили еще одну гранату РГД-5, тротиловую шашку, тубус от гранатомета и стреляные гильзы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Незаконное обращение со взрывчатыми веществами».

Напомним, ранее в Днепропетровской области в городе Синельниково неизвестные бросили гранату во двор активиста, который занимался защитой леса от вырубки. Никто не пострадал, были повреждены дом и автомобиль.

Отметим, после начала гражданской войны в Донбассе на Украине резко увеличилось количество нелегального оружия и боеприпасов, так как ими усиленно торгуют военнослужащие ВСУ.