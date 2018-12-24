В Индонезии количество погибших от цунами увеличилось до 334 человек

Джакарта, , 16:40 — REGNUM Число жертв гигантских волн цунами, накрывших побережье Зондского пролива в Индонезии, выросло до 334, сообщает 24 декабря агентство Antara.

Агентство привоит данные индонезийского ведомства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Basarnas.

По этим данным, судьба 61 человека неизвестна, они числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 декабря волны цунами ударили по западному побережью Индонезии. Власти проводят эвакуацию населения из опасных районов. Гигантские волны были вызваны извержением вулкана Анак-Кракатау.

Ранее агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии заявило, что причиной таких многочисленных жертв стало отсутствие систем раннего оповещения.

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