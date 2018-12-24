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По факту гибели людей на пожаре в новгородском Пестово возбудили дело

Происшествия

Двухэтажный дом сгорел в районном центре 18 декабря

Пестово, Новгородская область, 24 декабря 2018, 16:38 — REGNUM  В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре в многоквартирном доме в районном центре Пестово 18 декабря. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В результате пожара в 12-квартирном жилом доме в Кленовом переулке города Пестово 18 декабря погибли две жительницы дома: тело 88-летней женщины было найдено после тушения пожара, 53-летняя женщина скончалась в реанимационном отделении больницы от ожогов утром 20 декабря.

Следователи намерены установить все обстоятельства пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сгоревшем деревянном доме были прописаны 24 человека, фактически проживали 17. Всем погорельцам власти предложили временное муниципальное жильё. В городе собирают помощь пострадавшим от пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в новгородском райцентре Пестово оставил без крова 24 человека

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Пожары в жилых домах
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