Против экс-мэра Малгобека возбудили второе уголовное дело

Магас, , 16:23 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы города МалгобекаШарпудина Мамилова. Экс-градоначальника заподозрили в незаконном банкротстве муниципального предприятия «Производственное управление ЖКХ города Малгобек».

По данным Следственного комитета региона, преступление было совершено еще год назад, в декабре 2017 года. Однако уголовное дело по статье УК РФ «Преднамеренное банкротство» возбуждено только сейчас. При этом это уже второе уголовное дело, фигурантом которого стал бывший мэр.

Как установило следствие, глава администрации Малгобека, являвшийся в то же время учредителем городского производственного управления ЖКХ, вынес решение о передаче имущества предприятия, которое имело задолженность в размере более 66 млн рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, на баланс другой организации. Следователи считают, что Мамилов не мог не знать, что та не сможет погасить свои долги и станет банкротом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в ноябре 2018 года, мэр Малгобека попал под следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Экс-градоначальник перечислил более 63 млн рублей на погашение кредиторской задолженности МУП «Малгобек-Водоканал». Однако, согласно уставу города, муниципальное образование не несет ответственности за долги предприятия.