Синоптики предупредили об аномальных морозах на Урале

Екатеринбург, , 16:17 — REGNUM В Свердловской области установилась морозная погода, при которой температура воздуха ниже на 7 — 10 градусов климатических значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков днём температура воздуха опустится до 22 — 27 градусов ниже ноля, а по ночам ожидается 32 — 39 градусов мороза. В Свердловской области такая погода будет сохраняться в ближайшие двое суток из-за арктического антициклона.

Однако во второй половине недели прогнозируются снегопады и повышение температуры воздуха до свойственных текущему периоду значений.

Отметим, что в пресс-службе администрации Екатеринбурга проинформировали учащихся и их родителей о возможности не посещать учебные учреждения при сильных морозах. Так школьники начальных классов могут оставаться дома при минус 25 градусах с ветром или 28 градусах ниже ноля в безветренную погоду. Для учеников 5 — 9 классов это 28 и 30 градусов мороза с ветром и без соответственно, а для старшеклассников 30 и 32 градуса ниже ноля.

При этом в департаменте образования подчеркнули, что для учеников, которые, несмотря на морозы, всё-таки придут в школу, занятия будут проходить в обычном режиме.