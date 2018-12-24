Понедельник, 24 Декабря 2018 года
17:01:12 МСК

В Донбассе обнаружен автомобиль с боеприпасами

Происшествия

Правоохранители ищут хозяина боеприпасов

Лиман, Украина, 24 декабря 2018, 16:09 — REGNUM  На железнодорожной станции «Лиман», которая находится на подконтрольной Украине территории ДНР, найден тайник со взрывоопасными предметами, заявили в пресс-службе национальной полиции, сообщил 24 декабря официальный сайт ведомства.

Во время обыска подозрительного автомобиля, правоохранители обнаружили в нём четыре гранаты РГД, две гранаты ВОГ и восемь детонаторов к минам.

Полицейские разыскивают владельца боеприпасов.

Напомним, 14 декабря в одном из гаражей подконтрольного Украине города Константиновка полицейские обнаружили крупную партию боеприпасов к гранатомётам и стрелковому оружию.

Читайте также: СБУ обнаружила в Донбассе крупный тайник с оружием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот оружия и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить