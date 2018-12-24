В Донбассе обнаружен автомобиль с боеприпасами

Лиман, Украина, , 16:09 — REGNUM На железнодорожной станции «Лиман», которая находится на подконтрольной Украине территории ДНР, найден тайник со взрывоопасными предметами, заявили в пресс-службе национальной полиции, сообщил 24 декабря официальный сайт ведомства.

Во время обыска подозрительного автомобиля, правоохранители обнаружили в нём четыре гранаты РГД, две гранаты ВОГ и восемь детонаторов к минам.

Полицейские разыскивают владельца боеприпасов.

Напомним, 14 декабря в одном из гаражей подконтрольного Украине города Константиновка полицейские обнаружили крупную партию боеприпасов к гранатомётам и стрелковому оружию.

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