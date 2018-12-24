В Карелии поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину

Петрозаводск, , 15:37 — REGNUM В Карелии скорый поезд «Мурманск — Москва» сбил 70-летнюю женщину, сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел днем 23 декабря на станции Деревянка в Прионежском районе. Женщина переходила пути перед приближающимся поездом и не реагировала на звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 декабря мужчина погиб под колёсами скоростного поезда возле платформы «Рижская» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. Мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

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