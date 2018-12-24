В Москве задержан один из крупнейших бизнесменов Ингушетии — СМИ

Москва, , 15:34 — REGNUM Владелец завода минеральных вод «Ачалуки», бывший гендиректор управляющей компании ОАО Концерн «Росатомстрой» Хасан Тумгоев задержан в Москве. Его подозревают в хищении денежных средств у «Росатома», пишет 24 декабря «Росбалт».

По данным издания, деньги предназначались на реконструкцию одного из институтов «Росатома» — НИИ измерительных систем имени Ю. Е. Седакова. По госконтракту на эти цели было выделено 335 млн рублей. Следствие считает, что фирма «ОСК», которой фактически владел Тумгоев, похитила эти средства.

При этом «Росбалт» пишет, что хищение этой многомиллионной суммы — лишь один эпизод в масштабном расследовании. На самом деле в нем фигурируют сумма в размере более 40 млрд рублей и «некий «решальщик», который организовал контракты со структурами «Росатома».

Издание также приводит подробности задержания ингушского бизнесмена. Он якобы был задержан в своем коттедже в Барвихе сотрудниками ФСБ РФ при поддержке спецназа. Лефортовский суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. Всего было проведено более 40 обысков в московском регионе, в Ингушетии и Нижнем Новгороде.

Напомним, Хасан Тумгоев вложил свои средства в ряд проектов в Ингушетии. Так, еще в 2013 году глава республики Юнус-Бек Евкуров называл его в числе крупнейших инвесторов республики, рассказав журналу Forbes о том, что Тумгоев построил в регионе завод минеральных вод «Ачалуки», три ГОКа, стекольный завод, а также «один из самых красивых и современных на Кавказе бизнес-отелей «Артис Плаза». Все эти инвестиции потянули более чем на 7 млрд рублей.