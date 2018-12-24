В Сиднее из-за угрозы обрушения небоскреба эвакуированы 3 тыс. человек

Сидней, Австралия, , 15:31 — REGNUM В австралийском Сиднее более 3 тыс. человек эвакуированы из-за угрозы обрушения 36-этажного небоскреба, пишет немецкая газета Die Welt 24 декабря.

Жители «Опаловой башни», расположенной в Олимпийском парке, услышали утром «странные потрескивающие звуки» и забили тревогу. На место были вызваны полиция, пожарные и представители других экстренных служб.

Эвакуация затронула жителей не только этого небоскреба, но и близлежащих зданий в радиусе 1 км, а также железнодорожного вокзала. Перекрыты автодороги.

Представитель полиции Филипп Роджерсон заявил, что экспертами установлен сдвиг здания на 1−2 мм. В небоскребе отключены газ, вода и электричество. Компания, эксплуатирующая соседнее здание, написала своим клиентам в электронном письме, что существует угроза обрушения небоскреба.

Жители «Опаловой башни» сообщили прессе, что видели трещины в стенах на 12−13 этажах, а несколько дней назад двери перестали вставать ровно в проемы. Башня раскачивалась при сильном ветре, а утром 24 декабря людей напугал громкий треск, «будто что-то сломалось».

Небоскреб был достроен в августе этого года. В нем располагаются 392 жилые квартиры, магазины и детский сад. Жильцы доставлены в местный эвакуационный центр.