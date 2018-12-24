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Все сделали правильно: воронежские спасатели забросали пожар снежками

Происшествия

Видео оказалось в сети и вызвало бурное обсуждение

Воронеж, 24 декабря 2018, 15:14 — REGNUM  Воронежские пожарные потушили возгорание, забросав его снежками. Видео, появившееся в сети и распространенное целым рядом телеграм-каналов, вызвало бурное обсуждение. Между тем, как пояснил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Сергей Хренов, пожарные действовали «по учебнику».

«Это действо действительно имело место быть сегодня ночью в Воронеже на 52 доме по улице Плехановской. Сообщение о загорании высоковольтных проводов поступило около 1.40. Спустя 6 минут караул ПСЧ №1 был уже на месте», — написал Хренов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что тушить высоковольтные провода под напряжением нельзя — заливать возгорание можно лишь после отключения от сети. Энергетики прибыли почти сразу после пожарных.

«Пока провода обесточивали, огонь распространялся по проводам. И вот тут, чтоб не допустить дальнейшего расползания огня, наши ребята применили изящное, безопасное для них и, одновременно, забавное средство — снежки. В учебниках по пожаротушению сие действо именуется «подручные средства пожаротушения». И, самое главное, сработало ведь!» — добавил представитель регионального ГУ МЧС.

Возгорание было ликвидировано в считанные минуты.

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