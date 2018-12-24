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В Бельгии неизвестный мужчина устроил стрельбу

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

В Бельгии неизвестный мужчина устроил стрельбу
BenjaminNelan
Стрельба

Брюссель, 24 декабря 2018, 15:09 — REGNUM  Неизвестный обстрелял здание ресторана в центре столицы Бельгии Брюсселе, передает 24 декабря телеканал RTBF.

По словам очевидцев, мужчина выстрелил в сторону витрины, полиция на месте обнаружила следы трех пуль. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители отрицают версию теракта. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный мужчина начал стрельбу по посетителям в ресторане Figlmuller в столице Австрии Вене. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован.

Читайте подробнее: В столице Австрии неизвестный устроил стрельбу, погиб один человек

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