В Бельгии неизвестный мужчина устроил стрельбу

Брюссель, , 15:09 — REGNUM Неизвестный обстрелял здание ресторана в центре столицы Бельгии Брюсселе, передает 24 декабря телеканал RTBF.

По словам очевидцев, мужчина выстрелил в сторону витрины, полиция на месте обнаружила следы трех пуль. В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители отрицают версию теракта. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее неизвестный мужчина начал стрельбу по посетителям в ресторане Figlmuller в столице Австрии Вене. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован.

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