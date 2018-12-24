Кения стала новым рынком сбыта угнанных в Уганде автомобилей — СМИ

Кампала, , 14:51 — REGNUM Рост краж старых моделей автомобилей в Уганде вызван ростом спроса в Кении на детали автомобилей, выпущенных до 2011 года. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

Представитель бюро расследований Винсент Ссекате сообщил, что большинство угнанных машин разбираются на запчасти и переправляются в Кению.

Полиция не может назвать точное количество угнанных машин, которые впоследствии были сбыты в Кении. Однако сотрудникам полиции известно, что большинство машин угоняют на востоке Уганды.

Напомним, в Уганде разрешен импорт автомобилей от 2004 года выпуска, в Кении — от 2011 и позже. Однако в Кении до сих пор много автомобилей, выпущенных в 2011 и раньше, которым требуются запчасти, и их все труднее достать на кенийском рынке.