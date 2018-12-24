В Ростовской области погиб провалившийся под лёд 10-летний ребенок

Волгодонск, Ростовская область, , 14:28 — REGNUM В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели 10-летнего мальчика, который провалился под лед, сообщает 24 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным ведомства, трагедия произошла 23 декабря в городе Волгодонск. Ребенок вместе со своим другом вышел на лед Цимлянского водохранилища, через какое-то время лед провалился, и оба подростка оказались в воде.

Один мальчик сумел самостоятельно выбраться на берег, второй выбраться не смог. Сегодня, 24 декабря, его тело было обнаружено и извлечено из воды. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Саратовской области пятилетний ребенок утонул, провалившись под лед. Мальчик вместе с отцом гулял по льду на реке Волга, в какой-то момент ледяной покров не выдержал, после чего они упали в воду.

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