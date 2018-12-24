В центре Киева у директора венгерского предприятия угнали авто

Киев, , 14:30 — REGNUM В Печерском районе Киева неизвестные угнали автомобиль BMW X6, принадлежащий гражданину Украины, который занимает должность директора предприятия в Венгрии, сообщило 24 декабря издание Strana.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, угонщики сработали очень быстро. Ночью, после срабатывания сигнализации хозяева тут же выбежали на улицу, но автомобиля уже не было. Камеры наблюдения показали, что автомобиль выехал за черту города.

В полиции считают, что злоумышленники отслеживали автомобиль и планировали его кражу заранее.

Напомним, 22 ноября в Харьковской области правоохранители задержали пять членов банды, специализировавшейся на краже дорогих автомобилей.

Преступники соблюдали правила конспирации, а также владели большим набором цифровых устройств, необходимых для взлома замков и противоугонных систем.

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