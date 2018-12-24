В Австралии бьют тревогу из-за прогноза рекордной «рождественской жары»

Канберра, , 14:45 — REGNUM На этой неделе «тепловая волна» ударит по большей части Австралии, что сделает рождественские температуры в некоторых районах страны на 12 градусов выше средних декабрьских, сообщает 24 декабря The Guardian.

Власти обратились с предупреждением к ряду частей государства, — так, Кимберлийский регион Западной Австралии является местом, которое может побить тепловой рекорд на Рождество: там ожидается до +47 градусов, что на полградуса выше предыдущего годового рекорда.

Викторианский департамент здравоохранения также издал предупреждение относительно повышенного внимания к здоровью для жителей североцентральной, северовосточной и северной частей страны — отмечается, что прогнозируемые условия могут привести к росту заболеваний, связанных с жарой. Наибольшему риск подвергаются пожилые люди, дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями.

Служба скорой помощи выпустила аналогичное предупреждение на период Рождества, уточнив также, что в распоряжении службы есть дополнительные врачи, фельдшеры, медсестры и сотрудники колл-центра.

Известно, что температурные рекорды неоднократно ставились в текущем году — так, нынешнее лето стало самым жарким в Китае за последние 57 лет.